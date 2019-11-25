Бузато официально возглавил женскую сборную России по волейболу

Итальянец Серджио Бузато официально стал главным тренером женской сборной России по волейболу. О подписании контракта с 53-летним специалистом сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
«Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато подписал контракт с ВФВ, контракт действует до окончания Олимпиады в Токио», – приводит «Р-Спорт» слова Шевченко.
Напомним, Бузато стал исполняющим обязанности главного тренера национальной команды в сентябре после того, как в отставку ушел предыдущий главный тренер Сергей Панков. Под его руководством команда стала третьей на Кубке мира в Японии.
Бузато впервые стал работать в России в 1999 году, когда вошел в тренерский штаб мужской сборной. Также он тренировал московское «Динамо» (2004-2007), «Урал» (2010-2011), «Зенит» (2011-2012), «Факел» (2012), «Зенит» СПб (2017-2018). С июня 2019 года он вновь работает в московском «Динамо».
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