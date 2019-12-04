«Зенит» проиграл первую встречу на клубном чемпионате мира В бразильском городе Бетин стартовал клубный чемпионат мира по волейболу.

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В своем первом матче на групповом этапе клубного чемпионата мира казанский «Зенит» уступил бразильскому «Сада Крузейро» в трех партиях.

Самым результативным игроком стал Эвандро, набравший 16 очков. В составе российского клуба Максим Михайлов заработал 12 очков.

В своем следующем матче на турнире «Зенит» сыграет с «Аль-Райяна» из Катара 5 декабря.

Напомним, ранее «Зенит» выигрывал клубный чемпионат мира в 2017 году.

Клубный чемпионат мира

Групповой этап

«Сада Крузейро» (Белу-Оризонти) — «Зенит» (Казань) — 3:0 (25:20, 25:20, 25:22).