«Зенит» проиграл первую встречу на клубном чемпионате мира

В своем первом матче на групповом этапе клубного чемпионата мира казанский «Зенит» уступил бразильскому «Сада Крузейро» в трех партиях.
Самым результативным игроком стал Эвандро, набравший 16 очков. В составе российского клуба Максим Михайлов заработал 12 очков.
В своем следующем матче на турнире «Зенит» сыграет с «Аль-Райяна» из Катара 5 декабря.
Напомним, ранее «Зенит» выигрывал клубный чемпионат мира в 2017 году.
Клубный чемпионат мира
Групповой этап
«Сада Крузейро» (Белу-Оризонти) — «Зенит» (Казань) — 3:0 (25:20, 25:20, 25:22).
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев «Спартак» акклиматизировался на Дальнем Востоке. Повержен «Адмирал» Москвичи всухую победили во Владивостоке. 02.12.2019 14:45 Хоккей Трофименко Кирилл Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав У «Северстали заработало большинство, но это не помогло победить Подопечные Андрея Разина смогли отыграть четыре шайбы, но этого не хватило для победы. 01.12.2019 19:00 Хоккей Кузютина Елена Самый легкий хет-трик Овечкина Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло. 01.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий Участие в еврокубках подкосило преследователей «Зенита» «Динамо» и «Тамбов» в шести последних турах РПЛ одержали больше побед, чем «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» вместе взятые. 03.12.2019 15:15 Футбол Зибрак Артем Александр Егоров: Тедеско в судейской – это нормально. Каррера туда тоже заходил Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые спорные моменты очередного тура премьер-лиги. 03.12.2019 18:30 Футбол Григорьевская Юлия