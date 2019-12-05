«Зенит» одержал первую победу на клубном чемпионате мира Турнир проходит в бразильском городе Бетим.

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Казанский «Зенит» обыграл катарский клуб «Аль-Райан» на клубном чемпионате мира по волейболу со счетом 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21).

Для подопечных Владимира Алекно это была вторая игра на турнире. В первой встрече казанцы уступили бразильскому «Сада Крузейро» 0:3.

В следующем туре «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Лубе Чивитанова». Встреча состоится 6 декабря.

С одной победой и одним поражением команда Алекно идет на третьем месте в турнирной таблице.

Клубный чемпионат мира

2-й тур

«Зенит-Казань» (Россия) — «Аль-Райан» (Катар) — 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21).