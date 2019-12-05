«Зенит» одержал первую победу на клубном чемпионате мира

Казанский «Зенит» обыграл катарский клуб «Аль-Райан» на клубном чемпионате мира по волейболу со счетом 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21).
Для подопечных Владимира Алекно это была вторая игра на турнире. В первой встрече казанцы уступили бразильскому «Сада Крузейро» 0:3.
В следующем туре «Зенит» сыграет с итальянским клубом «Лубе Чивитанова». Встреча состоится 6 декабря.
С одной победой и одним поражением команда Алекно идет на третьем месте в турнирной таблице.
Клубный чемпионат мира
2-й тур
«Зенит-Казань» (Россия) — «Аль-Райан» (Катар) — 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:21).
Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег От расчленения департамента Егорова сумма не изменится Прославленный советский вратарь и опытный функционер Анзор Кавазашвили высказывает сомнения в эффективности задуманных РФС реформ судейского корпуса. 03.12.2019 23:00 Футбол Кавазашвили Анзор У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Вырастут ли у Гарипова крылья? Рассказ о вратарском треугольнике Гарипов – Галимов – Демченко Последние вратарские перестановки в клубах вызвали резонанс. Герой плей-офф Эмиль Гарипов разорвал контракт с «Ак Баром» и продолжит карьеру в «Авангарде». 04.12.2019 17:17 Хоккей Домрачев Владислав Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Прохоркин заставляет «Лос-Анджелес» забыть о Ковальчуке Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан публично хвалит 26-летнего российского новичка НХЛ Николая Прохоркина, что по сути выглядит черной меткой для Ильи Ковальчука. 03.12.2019 21:30 Хоккей Славин Виталий