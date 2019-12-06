«Зенит» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по волейболу

Казанский «Зенит» одержал победу над итальянским клубом «Лубе Чивитанова» — 3:2 (12:25, 23:25, 25:12, 25:20, 15:10) на групповом этапе клубного чемпионата мира.
Отметим, что по ходу матча российская команда уступала по сетам 0:2.
Эта победа стала для подопечных Владимира Алекно второй на турнире в трех играх и позволила занять третье место в группе. »Лубе Чивитанова» стал первым.
В полуфиналах «Зенит» сыграет с бразильским «Сада Крузейро», которому ранее уступили 0:3, а »Лубе Чивитанова» встретится с «Эр-Райян» из Катара.
Встречи состоятся 7 декабря.
Клубный чемпионат мира
Групповой этап, 3-й тур
«Зенит-Казань» (Россия) — «Лубе Чивитанова» (Италия) — 3:2 (12:25, 23:25, 25:12, 25:20, 15:10).
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев Александр Коломейцев: Никуда Миранчук зимой из «Локо» не уйдет 30-летний полузащитник вице-чемпионов России подвел промежуточные итоги первой части клубного сезона. 05.12.2019 11:56 Футбол Григорьевская Юлия Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.
05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем Четверной Туктамышевой и Загитова на Красной площади. Обзор событий уик-энда На минувшей неделе серьезных турниров не было. Но это вовсе не означает, что в фигурном катании не происходило ничего интересного. 02.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев