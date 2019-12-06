«Зенит» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по волейболу Турнир проходит в Бразилии.

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Казанский «Зенит» одержал победу над итальянским клубом «Лубе Чивитанова» — 3:2 (12:25, 23:25, 25:12, 25:20, 15:10) на групповом этапе клубного чемпионата мира.

Отметим, что по ходу матча российская команда уступала по сетам 0:2.

Эта победа стала для подопечных Владимира Алекно второй на турнире в трех играх и позволила занять третье место в группе. »Лубе Чивитанова» стал первым.

В полуфиналах «Зенит» сыграет с бразильским «Сада Крузейро», которому ранее уступили 0:3, а »Лубе Чивитанова» встретится с «Эр-Райян» из Катара.

Встречи состоятся 7 декабря.

Клубный чемпионат мира

Групповой этап, 3-й тур

«Зенит-Казань» (Россия) — «Лубе Чивитанова» (Италия) — 3:2 (12:25, 23:25, 25:12, 25:20, 15:10).