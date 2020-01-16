Кошелева подписала контракт с «Локомотивом» Чемпионка мира возвращается в Россию.

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева перешла в «Локомотив» из Калининграда, сообщает официальный сайт клуба.

31-летняя волейболистка выступала в прошлом году в Китае за «Гуандун Эвергранд», с которым заняла четвертое место в национальном чемпионате. После завершения сезона в Китае она не стала уходить в отпуск, а подписала контракт с «Локомотивом».

«Надеемся, что с приходом Татьяны «Локомотив» станет еще сильнее», – говорится в заявлении клуба.

Ранее Кошелева играла в России за «Динамо» (Москва), «Заречье-Одинцово», «Динамо-Казань» и «Динамо» (Краснодар).

Отметим, что «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу суперлиги, набрав 25 очков в десяти матчах.