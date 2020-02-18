Московское «Динамо» обыграло французский «Канн» и вышло в четвертьфинал Лиги чемпионов

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» (Москва) – «Канны» (Франция) завершился в пользу бело-голубых – 3-0 (25:22, 25:20, 25:22).
Таким образом, волейболистки «Динамо» выиграли четвертый матч из шести и заняли первое место в группе Е, что позволило им выйти в ¼ финала.
Следующий соперник россиян определится позднее, а матчи этой стадии турнира пройдут 3-5 и 10-12 марта.
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