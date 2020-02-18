Московское «Динамо» обыграло французский «Канн» и вышло в четвертьфинал Лиги чемпионов Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» (Москва) – «Канны» (Франция) завершился в пользу бело-голубых – 3-0 (25:22, 25:20, 25:22).

Таким образом, волейболистки «Динамо» выиграли четвертый матч из шести и заняли первое место в группе Е, что позволило им выйти в ¼ финала.

Следующий соперник россиян определится позднее, а матчи этой стадии турнира пройдут 3-5 и 10-12 марта.