Этап Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Сямыне отменен из-за коронавируса Из-за эпидемии отменяются спортивные мероприятия по всему миру.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу, который должен был пройти в китайском Сямыне, стал очередным спортивным мероприятием, отмененным из-за коронавируса.

Об этом сообщает Международная федерация волейбола (FIVB).

«В свете тщательной оценки текущей ситуации в отношении коронавируса в Китае и после запроса, полученного от Китайской ассоциации волейбола и соответствующих органов власти, было принято совместное решение об отмене этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который должен был состояться с 29 апреля по 3 мая в Сямыне. Были предприняты усилия, чтобы перенести турнир, но альтернативные даты после Олимпийских игр в Токио не могли быть обеспечены организатором», - говорится в сообщении FIVB.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.