«Факел» не полетит в Италию на матч Лиги чемпионов из-за коронавируса Игра запланирована на 10 марта.

Волейбольный клуб «Факел» уведомил Европейскую конфедерацию волейбола (CEV)о решении не лететь в Италию на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против »Перуджи».

«Факел» уведомил CEV о решении не лететь на ответный матч. В ближайшее время будет принято решение», - цитирует ТАСС источник в CEV.

Напомним, в первой игре, которая прошла в Новом Уренгое, волейболисты «Факела» уступили со счетом 1:3.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.