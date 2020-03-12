Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, во второй раз проиграв в четвертьфинале «Вакифбанку» - Советский спорт
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12 марта 2020 21:11ВолейболШарафудинов Виктор

Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, во второй раз проиграв в четвертьфинале «Вакифбанку»

Матч в Стамбуле продлился лишь 58 минут.

В ответной встречи 1/4 финала женской Лиги чемпионов ЕКВ стамбульский «Вакфибанк» в трех сетах обыграл московское «Динамо». Итоговый результат 3:0 (25:13, 25:18, 25:15).

Самым результативным игроком матча стала доигровщик «Вакифбанка» Изабелл Хаак. В активе лучшего игрока московского «Динамо» Натальи Гончаровой лишь 9 очков.

Турецкий клуб вышел в полуфинал турнира. В первом матче 3 марта «Вакифбанк» в Москве обыграл «Динамо» с таким же счетом 3:0 по сетам.

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