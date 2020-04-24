Европейская федерация гандбола отменила четвертьфиналы женской ЛЧ в июне - Советский спорт
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24 апреля 2020 17:48Волейбол

Европейская федерация гандбола отменила четвертьфиналы женской ЛЧ в июне

Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение отменить оставшуюся часть еврокубков 2020 года, включая Суперфинал по волейболу Лиги чемпионов.

«Совет CEV согласился отменить оставшуюся часть европейских кубков 2020 года, включая Суперфинал по волейболу Лиги чемпионов, запланированный на 16 мая в Берлине.

Независимо от того, что не удалось завершить сезон европейских кубков, Правление согласилось выделить более 80% ожидаемого призового фонда командам в трех кубках.

Кроме этого, Правление CEV уже взяло на себя обязательство сохранить призовой фонд Кубка Европы 2020/2021 годов и одобрило дополнительную поддержку клубов на предстоящий сезон», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Здоровье спортсменов, тренеров, болельщиков, официальных лиц, организаторов и всех, кто связан с нашим спортом, остается нашей первоочередной задачей на этом этапе и поэтому должно преобладать над всеми другими интересами», - прокомментировал данное решение президент CEV Александар Боричич.

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