Европейская федерация гандбола отменила четвертьфиналы женской ЛЧ в июне

«Совет CEV согласился отменить оставшуюся часть европейских кубков 2020 года, включая Суперфинал по волейболу Лиги чемпионов, запланированный на 16 мая в Берлине.
Независимо от того, что не удалось завершить сезон европейских кубков, Правление согласилось выделить более 80% ожидаемого призового фонда командам в трех кубках.
Кроме этого, Правление CEV уже взяло на себя обязательство сохранить призовой фонд Кубка Европы 2020/2021 годов и одобрило дополнительную поддержку клубов на предстоящий сезон», - говорится в сообщении пресс-службы организации.
«Здоровье спортсменов, тренеров, болельщиков, официальных лиц, организаторов и всех, кто связан с нашим спортом, остается нашей первоочередной задачей на этом этапе и поэтому должно преобладать над всеми другими интересами», - прокомментировал данное решение президент CEV Александар Боричич.
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