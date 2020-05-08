Волейбольную Лигу наций не будут проводить в 2020 году из-за пандемии

Международная федерация волейбола (FIVB) на своем официальном сайте объявила о том, что в 2020 году не состоятся турниры Лиги наций у мужчин и женщин.
Начало первого этапа женских соревнований было назначен на 19 мая, а мужчины должны были стартовать 22-го. Россия должна была принять по одному этапу: турнир женских команд в Уфе, и состязания мужских сборных в Ярославле.
В марте FIVB объявила об отсрочке турниров Лиги наций, но с учетом пандемии коронавируса по всему миру было принято решение вообще не проводить соревнования.
Напомним, что мужская сборная России стала победителем двух первых розыгрышей в прошлом и позапрошлом годах, победив в финалах сборную Франции (3:0) и команду США (3:1).
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