Антуан Бризар: Сейчас сложно загадывать, станет ли «Зенит» командой мечты

– Сейчас сложно загадывать, станем ли мы командой мечты, ведь казанский «Зенит», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» очень сильны. Есть пять-шесть топ-команд, игроков которых я знаю, а ведь могут удивить и те, о которых я пока не наслышан. Повторюсь, сезон будет непростой, - приводит слова Бризара RT.

Напомним, что в «Зенит» подписал контракт с 26-летним связующим сборной Франции Антуаном Бризаром, ранее выступавшим за французские «Пари Волей» и «Тулузу», а также польскую «Варшаву».

Отметим, что Бризар стал вторым новичком «Зенита» в межсезонье: ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с диагональным сборной России Виктором Полетаевым.