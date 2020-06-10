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10 июня 16:25
автор: Ефимов Андрей

Антуан Бризар: Сейчас сложно загадывать, станет ли «Зенит» командой мечты

Связующий сборной Франции Антуан Бризар считает, что в предстоящий сезон не будет простым для петербургского «Зенита».

– Сейчас сложно загадывать, станем ли мы командой мечты, ведь казанский «Зенит», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» очень сильны. Есть пять-шесть топ-команд, игроков которых я знаю, а ведь могут удивить и те, о которых я пока не наслышан. Повторюсь, сезон будет непростой, - приводит слова Бризара RT.

Напомним, что в «Зенит» подписал контракт с 26-летним связующим сборной Франции Антуаном Бризаром, ранее выступавшим за французские «Пари Волей» и «Тулузу», а также польскую «Варшаву».

Отметим, что Бризар стал вторым новичком «Зенита» в межсезонье: ранее клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с диагональным сборной России Виктором Полетаевым.

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Антуан Бризар: Сейчас сложно загадывать, станет ли «Зенит» командой мечты
Связующий сборной Франции Антуан Бризар считает, что в предстоящий сезон не будет простым для петербургского «Зенита».
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