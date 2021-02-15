Татьяна Кошелева: Я уверена, что женской сборной России по силам выиграть золото Олимпиады в Токио

Нападающая сборной России Татьяна Кошелева оценила шансы национальной команды на Олимпийских играх в Токио.

Отметим, что соревнования должны пройти с 24 июля по 8 августа 2021 года.

– Значение «физики» и техники всегда уступит атмосфере. Если в команде нет единства, игроки разрозненны, если атмосфера гнетущая, то реализовать потенциал и оправдать статус фаворита, скорее всего, не получится. Поэтому даже при всех достоинствах ведущих сборных мира прогнозы на Олимпиаду давать бесполезно. Уверена, что выиграть золото по силам и нам, – сказала Кошелева в интервью «Спорт-Экспрессу».

На прошлых Олимпийских играх сборная России под руководством Юрия Маричева заняла пятое место.