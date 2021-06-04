Мужская сборная России обыграла команду Австралии и вышла на первое место в Лиге наций

Мужская сборная России победила команду Австралии в пяти партиях в матче Лиги наций.

Встреча пятого тура в итальянском Римини завершилась со счетом 3-0 (28:26, 26:28, 20:25, 25:21, 16:14) в пользу команды Туомаса Саммелвуо.

Самыми результативными игроком сборной России в матче стали Дмитрий Мусэрский и Виктор Полетаев. У обоих по 14 очков. У австралийцев 13 очков набрал Люк Смит.

Отметим, что для россиян это четвертая победа в текущем розыгрыше турнира. После пяти туров подопечные Туомаса Саммелвуо лидируют в таблице Лиги наций, набрав 13 очков.