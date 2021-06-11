Мужская сборная России проиграла Словении в матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу в матче группового этапа Лиги наций проиграла команде Словении со счетом 2:3 (25:19, 23:25, 25:22, 20:25, 8:15).

Таким образом , подопечные Туомаса Саммелвуо потерпели четвертое поражение в девяти матчах и с 17 очками занимают седьмое место. Словенцы располагаются на третьей строчке с семью победами и 19 очками. Напомним, что в плей-офф выйдут четыре лучшие команды.

15 июня сборная России сыграет против Сербии, а сборная Словении - против Бразилии.