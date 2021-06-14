Сборная России по пляжному волейболу получила две путевки на Олимпиаду в Токио

Сборная России по пляжному волейболу получила две путевки на летние Олимпийские игры в Японии. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB).

Это стало известно после обновления олимпийского рейтинга FIVB в понедельник. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, имея в активе 6920 баллов, занимают в олимпийском рейтинге восьмое место. У мужчин Илья Лешуков и Константин Семенов (7140) идут в рейтинге девятыми.

Путевки на Игры в Токио получают по 15 лучших мужских и женских команд в олимпийском рейтинге. Максимальная квота от каждой страны - две команды. Олимпийский рейтинг высчитывался по результатам соревнований под эгидой FIVB в период с 1 сентября 2018 года по 13 июня 2021-го. Оставшиеся места будут разыграны по итогам континентальных отборочных турниров, запланированных на 21-27 июня.

Ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали олимпийскую лицензию для сборной России благодаря победе на чемпионате мира-2019. Таким образом, у у национальной команды по пляжному волейболу на данный момент три олимпийские лицензии из четырех.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 года из распространения коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.