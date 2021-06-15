Мужская сборная России обыграла Сербию в Лиге наций

В десятом туре Лиги наций российские волейболисты в четырех партиях переиграли команду Сербии - 25:23, 25:22, 22:25, 25:21.

Таким образом, подопечные Туомаса Саммелвуо поднялись на четвертое место (20 очков). У Сербии - 19 очков и шестая позиция. Возглавляет турнирную таблицу сборная Бразилии.

Следующий матч на турнире сборная России проведет 16 июня против Аргентины, начало игры - в 11.00 по московскому времени.

Напомним, в раунд плей-офф проходят первые четыре команды. Турнир завершится 27 июня.