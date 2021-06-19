Женская сборная России по волейболу уступила США

Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче 14-го тура предварительного этапа Лиги Наций. Соревнования проходят в Римини, Италия, без зрителей.

Матч завершился со счетом 3: 1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:15) в пользу сборной США.

Российские волейболисты потерпели шестое поражение при восьми победах и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда США возглавляет таблицу с 14 победами. В следующем матче сборная России 20 июня сыграет со сборной Польши, в этот же день сборная США встретится с китайскими волейболистками.

Матчи проходят в один тур, все команды сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда четыре лучших коллектива пройдут в полуфинал.