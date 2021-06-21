Мусэрский покинул расположение сборной России из-за повреждения

Диагональный сборной России Дмитрий Мусэрский больше не примет участие в текущем розыгрыше Лиги наций.

Как сообщил генменеджер национальной команды Сергей Тетюхин, 32-летний игрок покинул расположение сборной в итальянском Римини из-за повреждения руки.

«У Димы Мусэрского случился рецидив травмы, он уже в Москве. Ему нужно пройти МРТ, обследование, после чего будут понятны сроки восстановления. Дима травмировал локтевой сустав еще в Новогорске. Поехали в Римини, сделали там МРТ, он восстанавливался какое-то время, затем играл. И вот на разминке перед одним из матчей произошел рецидив», — цитируют »РИА Новости» представителя национальной команды.

Добавим, что Мусэрский сыграл пять матчей в Лиге наций-2021.