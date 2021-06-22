Травма Мусэрского не помешает ему выступить на Олимпиаде

Виктор Иванов, агент центрального блокирующего сборной России Дмитрия Мусэрского, заявил, что рецидив травмы локтя не помешает ему выступить на Олимпиаде в Токио.

«Это не настолько серьезно, небольшая травма. Дмитрий пройдет обследование, дальше все зависит от врачей. Рисков пропустить Олимпиаду нет», - приводит слова Иванова ТАСС.

Добавим, что сборная России в настоящий момент выступает в Лиге наций, находясь на пятом месте, отставая от зоны плей-офф по дополнительным показателям.

Сегодня подопечные Томаса Саммелвуо в 22:00 по московскому времени сыграют со сборной Италии.