Мужская сборная России обыграла Италию в Лиге наций

В 14-м туре Лиги наций российские волейболисты переиграли команду Италии - 3:2 (25:21, 16:25, 25:17, 19:25, 15:12).
Таким образом, за тур до конца предварительного этапа сборная России занимает пятое место в турнире, набрав 31 очко в 13 играх.
Возглавляет таблицу Бразилия (38 очков), на втором месте расположилась Польша (36), а тройку лучших замкнула Словения (31).
В последнем туре подопечные Туомаса Саммелвуо встретятся со сборной Бразилии. Матч пройдет сегодня, 23 июня.
Отметим, что в финальную стадию турнира отберутся четыре лучшие команды.