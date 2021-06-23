Сборная Франции победила на тай-брейке Польшу и вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная Франции победила в заключительном матче группового этапа Лиги наций команду Польши со счетом 3:2 (25:22, 21:25, 22:25, 25:10, 15:11).

Таким образом, французские волейболисты одержали в предварительном раунде 11 побед, набрали 34 очка и пробились в полуфинал Лиги наций, где будет и сборная Польши, на счету которой 12 побед. Также в плей-офф будут бразильцы, которые за тур до конца группового этапа забронировали за собой первое место, потерпев всего одно поражение.

Последнюю путевку в заочном противостоянии оспорят сборные Словении (11 побед, 31 очко) и России (10 побед, 31 очко).

Нашим спортсменам сегодня играть как раз с Бразилией (22:00 мск), а до этого сборная Словении может забронировать за собой последнюю путевку в полуфинал, обыграв болгар (19:00).