Сборная Словении победила Болгарию и оставила россиян без полуфинала Лиги наций

Мужская сборная Словении по волейболу в заключительном туре группового этапа Лиги наций победила команду Болгарии со счетом 3:0 (25:23, 25:16, 25:18).

Таким образом, определись все команды, которые вышли в полуфинал турнира, ими, помимо словенцев, стали сборные Бразилии Польши и Франции. Последние замыкают четверку с 11 победами и 34 очками.

Российские волейболисты могут догнать французов по победам и очкам, но уступят им по соотношениям сетов.

Закончит турнир сборная России матчем против Бразилии в 22:00 по московскому времени.