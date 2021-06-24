Российские волейболисты завершили выступление в Лиге наций победой над Бразилией

Мужская сборная России по волейболу в последнем матче группового этапа Лиги наций победила команду Бразилии со счетом 3:0 (25:21, 28:26, 25:20), сообщает «МК-Спорт».
Самым результативным игроком встречи, стал диагональный российской команды Максим Михайлов, набравший 14 очков. Его коллега по амплуа Уоллес де Соуза принес сборной Бразилии 10 очков.
Напомним, что этот матч не имел турнирного значения, так как уже было ясно, что в полуфинал выйдут сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Россияне закончили Лигу наций на пятом месте, одержав 11 побед и набрав 34 очка.
источник: МК-Спорт