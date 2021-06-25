Пляжный волейбол: российские девушки вышли в финал Кубка Европы

Женская сборная России обыграла сборную Греции в полуфинале Кубка Европы.

Полуфинальное противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу россиянок.

В первой игре Ксения Дабижа и Дарья Рудых обыграли Елени Баку и Марию Клепкову (21:15, 21:15), а во второй Мария Бочарова и Мария Воронина обыграли Панайоту Карагкуни и Василики Арванити (19:21, 21:17). , 15:10).

В финале турнира на кону за путевку на Олимпиаду в Токио россиянки сыграют с победителем противостояния национальных сборных Нидерландов и Норвегии.