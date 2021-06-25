Женская сборная США в третий раз подряд выиграла Лигу наций

Женская сборная США в финале Лиги наций обыграли команду Бразилии со счетом 3:1 (26:28, 25:23, 25:25, 25:21).

Таким образом американские волейболистки защитили титул чемпионок Лиги наций, который не отдают никому с начала появления данного турнира в 2017 году, став трехкратными его победительницами. Напомним, что из-за пандемии коронавируса в прошлом сезоне Лига наций не проводилась.

Добавим, что российская команда заняла восьмое место, одержав в 15 матчах группового этапа восемь побед и набрав 24 очка.