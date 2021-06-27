Кошелева завершила карьеру и не сыграет на Олимпиаде в Токио

Российская волейболистка Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры в национальной команде.

Таким образом, 32-летняя спортсменка не выступит на Олимпиаде в Токио.

«Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и своё сердце, я понимаю, что должна остановиться. Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие. Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю и которой отдала душу. Вы наверняка спросите о причинах такого решения. Сразу проговорю: у меня всё в порядке со здоровьем, меня не выгоняли из сборной, я не боюсь конкуренции, не беременна, никого не предавала и ни с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе», - написала волейболистка на своей странице в Инстаграме.

Добавим, что Кошелева дважды принимала участие в Олимпиаде. Она выступала за национальную команду на Играх в 2012 и 2016 годах.