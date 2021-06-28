Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России Сергей Тетюхин будет введен в Зал славы волейбола. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тетюхин стал первым игроком сборной России, занесенным в Зал славы. До этого в Зал славы попадали только волейболисты, выступавшие в составе сборной СССР.

Вместе с Тетюхиным в Зал славы вошли двукратные олимпийские чемпионы Джоване Гавио и Серхио Дутра Сантос (Бразилия), двукратный олимпийский чемпион Тайсмари Агуэро (Куба), олимпийский чемпион Клейтон Стэнли (США). Церемония введения в Зал славы состоится 16 октября.