Парубец не сыграет на олимпийском турнире в Токио

Нападающая женской сборной России по волейболу Ксения Парубец не выступит на Олимпиаде в Токио из-за травмы.

«Парубец не будет на заключительном сборе перед Олимпиадой, она не едет в Токио. Десять дней назад она сказала, что не готова физически, что ей нужно еще полтора месяца для восстановления. Сейчас она занимается реабилитацией, и мы ее понимаем, у Ксении была тяжелая травма», — приводит ТАСС слова главного тренера национальной команды Серджио Бузато.

Напомним, что Парубец пропустила розыгрыш Лиги наций.

Ранее о завершении выступлений в сборной России заявила, она также не поедет в Токио.

Волейбольный турнир на Играх-2020 пройдет с 24 июля по 8 августа.