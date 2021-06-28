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28 июня 17:26
автор: Александр Поволоцкий

Парубец не сыграет на олимпийском турнире в Токио

Волейболистка становилась победительницей чемпионата Европы в составе национальной команды.

Нападающая женской сборной России по волейболу Ксения Парубец не выступит на Олимпиаде в Токио из-за травмы.

«Парубец не будет на заключительном сборе перед Олимпиадой, она не едет в Токио. Десять дней назад она сказала, что не готова физически, что ей нужно еще полтора месяца для восстановления. Сейчас она занимается реабилитацией, и мы ее понимаем, у Ксении была тяжелая травма», — приводит ТАСС слова главного тренера национальной команды Серджио Бузато.

Напомним, что Парубец пропустила розыгрыш Лиги наций.

Ранее о завершении выступлений в сборной России заявила, она также не поедет в Токио.

Волейбольный турнир на Играх-2020 пройдет с 24 июля по 8 августа.

источник: «РИА Новости»
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