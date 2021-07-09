Лямин и Мыськив вышли в полуфинал швейцарского этапа Мирового тура

Никита Лямин и Тарас Мыськив победили представителей Польши Петра Кантора и Бартоша Лосяка в четвертьфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Швейцарии.
Встреча в Гштаде завершилась со счетом 2-1 (13:21, 21:10, 15:11) в пользу россиян.
В полуфинале Никита и Тарас сыграют с представителями Нидерландов Стефаном Бермансом и Йориком де Гротом.
В другом матче еще один российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновской встретятся с катарцами Шерифом Юнусси и Ахмедом Тиджаном.
источник: «Советский спорт»