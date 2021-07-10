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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
10 июля 14:52
автор: Максим Скороходов

Красильников и Стояновский не смогли выйти в финал швейцарского этапа Мирового тура

Чемпионов мира остановили катарские волейболисты.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Швейцарии представителям Катара Шерифу Юнусси и Ахмеду Тиджану со счетом 0:2 (17:21, 17:21).

Следом во втором полуфинале выступит вторая российская пара Никита Лямин и Тарас Мыськив, их соперниками будут нидерландцы Стефан Берманс и Йорик де Грот.

Четырехзвездочный турнир закончится сегодня. Матч за третье место начнется в 18:10, а финал - в 19:25 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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