Лямин и Мыськив проиграли в полуфинале швейцарского этапа Мирового тура

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив проиграли в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Швейцарии представителям Нидерландов Стефану Бермансу и Йорику де Гроту со счетом 0:2 (17:21 15:21).

Таким образом, в матче за третье место четырехзвездного турнира сыграют две российские пары, соперниками Лямина и Мыськива будут Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Это игра начнется в 18:10 мск

В финале же нидерландцы сыграют с представителями Катара Шерифом Юнусси и Ахмедом Тиджаном. Волейболисты выйдут на площадку в 19:25 мск.