Шипулин покинул пост президента «Белогорья»

Президент «Белогорье» Геннадий Шипулин объявил о своем уходе с должности.

«Я ухожу из «Белогорья» с высоко поднятой головой. Есть чем гордиться. Создана команда с уникальной историей и достижениями. Воспитаны олимпийские чемпионы, выстроена работающая клубная вертикаль, которая позволяет растить будущих олимпийцев. В Белгороде построен новый прекрасный дворец, в появление которого было вложено много моей энергии и сил. Моя совесть чиста перед белгородской землей!», - приводит слова специалиста инстаграм белгородской команды.

Под руководством Шипулина «Белогорье» трижды выигрывал Лигу чемпионов, восемь раз выигрывал чемпионат и Кубок России.