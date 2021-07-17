Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Евро U-17

Мужская сборная России обыграла команду Италии в полуфинальном матче чемпионата Европы среди игроков до 17 лет. Соревнования проходят в Тиране.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:19, 27:25, 25:17). В финале сборная России встретится с победителями матча между сборными Польши и Словении, который состоится позже в субботу.

Чемпионат Европы среди игроков до 17 лет проводится раз в два года, действующим победителем соревнований является сборная Франции, не сумевшая выйти в основную часть турнира в 2021 году. Чемпионат завершится 18 июля.