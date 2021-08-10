Макрогузова и Холомина не примут участие на чемпионате Европы по пляжному волейболу

Всероссийская федерации волейбола сообщила, что Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогут принять участие в чемпионате Европы по пляжному волейболу.

«Изначально и даже по результатам жеребьевки планировалось, что здесь выступят восемь российских пар. Но из-за травмы участницы Олимпиады Надежды Макрогузовой наше представительство сократилось до семи тандемов», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Таким образом в женской сетке от России примут участие Ксения Дабижа и Светлана Холомина, Мария Бочарова и Мария Воронина, а также Екатерина Бирлова и Анастасия Фролова.

Среди мужчин сыграют Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, Никита Лямин и Тарас Мыськив, Руслан Быканов и Александр Лихолетов, Илья Лешуков и Константин Семенов.

Напомним, что Макрогузова и Холомина, а также Лямин и Мыськив на Олимпиаде в Токио дошли до 1/8 финала, действующие чемпионы мира Красильников и Стояновский завоевали серебряную медаль, проиграв в финале соревнований норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Соруму.