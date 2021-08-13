Красильников и Стояновский пробились в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейбола

Российские пляжные волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в 1/16 финала чемпионата Европы, который проходит в Вене, представителей Швейцарии Марко Краттигера и Ива Хауссенера со счетом 2:0 (21:18, 21:14).

В следующем раунде плей-офф призеры Олимпиады-2020 встретятся с испанцами Адрианом Гавирой и Пабло Эррерой, которые пропустили стадию 1/16 финала, так как заняли первое место в группе.

Таким же успехом на групповом этапе могут похвастаться Никита Лямин и Тарас Мыськив. Также в плей-офф пляжного чемпионата Европы пробились Константин Семенов и Илья Лешуков.