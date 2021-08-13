Семенов и Лешуков вышли 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

Российские пляжные волейболисты Константин Семенов и Илья Лешуков победили в 1/16 финала чемпионата Европы, который проходит в Вене, представителей Германии Александра Валькенхорста и Свена Винтера со счетом 2:1 (14:21, 21:17, 15:9).

В следующем раунде плей-офф россияне встретятся с Кристианом Варенхорстом и Стивеном ван де Вельде из Нидерландов.

Напомним, что ранее в 1/8 финала пробились Никита Лямин и Тарас Мыськив, ставшие первыми в своей группе, а также Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые как и Семенов и Лешуков преодолевали первый раунд плей-офф.