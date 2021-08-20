Российские волейболистки с победы над командой Франции стартовали на чемпионате Европы

Женская сборная России обыграла в четырех сетах команду Франции в первом туре группового этапа чемпионата Европы.
Встреча в сербском Белграде завершилась со счетом 3-1 (25:19, 25:20, 14:25, 25:18) в пользу команды Серджио Буззато. Самым результативным игроком матча стала Ксения Смирнова. Она набрала 22 очка.
В воскресенье, 22 августа, россиянки сыграют со сборной Азербайджана. Франция сразится с командой Сербии уже завтра.
Напомним, что на ЧЕ-2019 сборная России выбыла из борьбы на стадии четвертьфинала, уступив Италии (1-3).
источник: «Советский спорт»