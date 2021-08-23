Сборная России уступила команде Бельгии на групповом этапе женского чемпионата Европы

Женская сборная России проиграла команде Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла в Белграде завершилась со счетом 3-2 (29:31, 21:25, 25:13, 25:22, 15:11) в пользу бельгиек.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала нападающая Арина Федоровцева, набравшая 28 очков.

Таким образом, российская команда, у которой семь очков, занимает второе место в группе А. Бельгийки располагаются на третьей строчке. У них шесть очков.

Добавим, что в среду, 25 августа, сборная России сыграет с лидером квартета – командой Сербии.