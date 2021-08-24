Сборная России досрочно вышла в плей-офф женского чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Об этом стало известно после того, как бельгийская команда обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3-0 (25:23, 25:19, 25:15) в матче 4-го тура группового этапа и поднялись на второе место в таблице группы А.

Добавим, что сборная России после трех матчей имеет в активе две победы и занимает третью строчку. В 1/8 финала выходят по четыре лучших команды из группы.

Напомним, что 25 августа в четвертом туре подопечные Серджио Бузато сыграют со сборной Сербии.