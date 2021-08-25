Полина Матвеева: Во время Олимпиады старалась не заходить в комментарии – нам ведь и смерти желали

Связующая женской сборной России Полина Матвеева оценила критику в отношении национальной команды во время Олимпиады в Токио.

Напомним, что на олимпийском турнире подопечные Серджо Бузато вышли в плей-офф, заняв четвертое место в групповом этапе. В четвертьфинале Россия уступила Бразилии со счетом 1:3.

– Во время Олимпиады старалась не заходить в комментарии, потому что там не только положительные вещи. В основном, я читаю только директ. Туда люди пишут больше положительного. Боюсь ли я хейта? Да нет. Нам ведь и смерти желали, и много всего другого, когда мы проигрывали. Это уже как часть жизни, – цитирует Матвееву Sport24.

В своей истории женская сборная России дважды становилась призером Олимпиад. В 2000 и 2004 году под руководством Николая Карполя национальная команда завоевывала серебряные медали.