Сборная Пуэрто-Рико выиграла чемпионат NORCECA, обыграв в финале Канаду

Сборная Пуэрто-Рико стала победителем чемпионата Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (NORCECA), обыграв в финале команду Канады со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).

Волейболисты Пуэрто-Рико впервые в своей истории стали победителями континентального первенства и вместе со сборной Канады завоевали путевки на чемпионат мира в России, который пройдет в следующем году.

Отметим, что канадцы выступали на турнире резервным составом, также основу в мексиканский Дуранго, где проходил чемпионат NORCECA, не повезла сборная США, ставшая шестой.