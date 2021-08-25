Российские волейболистки проиграли команде Сербии в матче чемпионата Европы

Женская сборная России проиграла команде Сербии в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 3-1 (25:22, 25:19, 16:25, 15:10) в пользу хозяек площадки.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стала нападающая Арина Федоровцева, набравшая 19 очков.

Таким образом, российская команда с семью очками занимает второе место в группе А. Сербия располагается на первой строчке. У них 15 очков.

В четверг, 26 августа, сборная России сыграет с командой Боснии и Герцеговины.