Российские волейболистки в трех сетах переиграли команду Боснии и Герцеговины в матче ЧЕ-2021

Женская сборная России победила команду Боснии и Герцеговины в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы.

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 3-0 (25:12, 25:20, 25:19).

В составе россиянок лучшей оказалась нападающая Ирина Капустина, набравшая 14 очков.

Таким образом, национальная команда, набравшая 11 очков, поднялась на второе место в группе А, а боснийская сборная расположилась на пятой строчке. У нее три очка.

Добавим, что подопечные Серджио Бузато досрочно вышли в четвертьфинал, а их соперник определится позднее.