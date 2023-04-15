В Азербайджане отреагировали на сожжение национального флага на чемпионате Европы в Армении

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Армении, разгорелся настоящий скандал. Во время церемонии открытия неизвестный сжег флаг Азербайджана.

Министерство молодежи и спорта страны, а также национальный олимпийский комитет сравнили этот поступок с расизмом и ксенофобией.

«В условиях, когда в Армении царит подобная атмосфера, а безопасность не обеспечивается, невозможно нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за оказываемого на них психологического давления.

С учетом этого было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Мы призываем международное сообщество и международные спортивные учреждения осудить этот варварский акт», – говорится в совместном заявлении.