Россиянка Ломова дисквалифицирована на четыре года - Советский спорт
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24 июня 2019 17:33Тяжелая атлетикаГичунцев Артур

Россиянка Ломова дисквалифицирована на четыре года

28-летняя уроженка Новгорода является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года.

Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова получила дисквалификацию на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики страны.

Отмечается, что срок ее наказания отчитывается с 21 марта 2019 года.

Ранее Ломова попала под санкции Международной федерацией тяжелой атлетики за проваленный допинг-тест.

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