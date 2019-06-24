Россиянка Ломова дисквалифицирована на четыре года

Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова получила дисквалификацию на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики страны.
Отмечается, что срок ее наказания отчитывается с 21 марта 2019 года.
Ранее Ломова попала под санкции Международной федерацией тяжелой атлетики за проваленный допинг-тест.
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