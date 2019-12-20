Президент ФТАР Агапитов претендуют на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики Выборы состоятся 2 апреля 2020 года в Москве.

Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики.

«Исполком единогласно поддержал мою кандидатуру на выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики, – заявил Агапитов в интервью ТАСС. – Я буду выдвигать свою кандидатуру на посты президента, вице-президента и генерального секретаря

Агапитов является членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и членом исполкома Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта. Во время своей спортивной карьеры он выиграл золотую медаль на чемпионате мира 1997 года в весовой категории до 91 кг.

Выборы руководства Европейской федерации тяжелой атлетики пройдут 2 апреля 2020 года в Москве. Окончательный список кандидатов станет известен в марте 2020 года.

Исполком WADA 9 декабря принял ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе запретив российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. На данный момент это решение еще не вступило в силу.

Вчера стало известно, что РУСАДА оспорит решение WADA в спортивном арбитражном суде.