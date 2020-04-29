Чемпионат России перенесут с июня на осень из-за пандемии коронавируса Турнир лучших тяжелоатлетов страны должен был пройти в Грозном с 22 по 30 июня.

Чемпионат России по тяжелой атлетике будет перенесен на осень. Об этом рассказал президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

«Чемпионат России по тяжелой атлетике, который должен был пройти в июне в Грозном, будет перенесен, – заявил Агапитов в интервью ТАСС. – Скорее всего, мы его проведем в начале осени. Будет предложена новая дата, если Грозный сможет провести в эти сроки соревнования, то организатор останется прежним.

Но если Грозный откажется, то у нас есть альтернативные варианты. Точные даты проведения будут определены после того, как спортсмены выйдут из карантина и начнут тренироваться. Все будет зависеть от этого».

Соревнования должны были пройти в Грозном с 22 по 30 июня. Ранее пришлось дважды переносить чемпионат Европы, который изначально должен был состояться в Москве в начале апреля. Турнир лучших тяжелоатлетов континента тоже планируют провести осенью.