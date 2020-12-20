Пятикратная чемпионка мира Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил

Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике, а также олимпийский призер Татьяна Каширина временно отстранили от участия в соревнованиях, сообщает ТАСС.

Согласно информации источника, 29-летнюю спортсменку подозревают в допинговых нарушениях. Отмечается, что основным поводом для ее отстранения являются данные базы московской антидопинговой лаборатории в период с 2012-го по 2015 год. Пока россиянка воздерживается от комментариев.

Отметим, что Каширина уже отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Это произошло с 2006-го по 2008 год.