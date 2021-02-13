Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

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вчера сегодня завтра
Италия - Серия А 2-й тайм, 84' Торино 0 Дженоа 0 П1 6.4 Х 1.2 П2 11
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 60' Байер 1 Майнц 0 П1 1.2 Х 6.2 П2 17
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 58' Штутгарт 1 Герта 0 П1 1.3 Х 5.2 П2 12
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 58' Боруссия Д 1 Хоффенхайм 2 П1 3.8 Х 3.3 П2 2.08
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 55' Вердер 0 Фрайбург 0 П1 3.3 Х 2.08 П2 3.8
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 35' Бирмингем Сити 0 Лутон Таун 1 П1 7.6 Х 4.1 П2 1.5
Англия - Премьер-лига перерыв Кристал Пэлас 0 Бёрнли 2 П1 18 Х 9.6 П2 1.12
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 35' Рединг 1 Миллуолл 0 П1 1.5 Х 3.8 П2 8.2
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 34' Уотфорд 3 Бристоль Сити 0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 35' Норвич Сити 1 Сток Сити 0 П1 1.02 Х 27 П2 28
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 34' Хаддерсфилд Таун 1 Уиком Уондерерс 0 П1 1.05 Х 17 П2 24
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 33' Дерби Каунти 2 Мидлсбро 0 П1 1.4 Х 4.8 П2 8.1
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 35' Кардифф Сити 1 Ковентри Сити 0 П1 1.07 Х 14 П2 21
Испания - Примера 1-й тайм, 33' Севилья 0 Уэска 0 П1 1.9 Х 2.95 П2 5.4
Франция - Лига 1 19:00 ПСЖ 0 Ницца 0 П1 1.3 Х 6 П2 10
Италия - Серия А 20:00 Наполи 0 Ювентус 0 П1 3.4 Х 3.5 П2 2.24
Испания - Примера 20:30 Эйбар 0 Вальядолид 0 П1 2.1 Х 3.3 П2 4
Англия - Премьер-лига 20:30 Манчестер Сити 0 Тоттенхэм Хотспур 0 П1 1.38 Х 5.6 П2 8.2
Германия - Бундеслига 20:30 Унион 0 Шальке-04 0 П1 1.67 Х 3.9 П2 5.5
Франция - Лига 1 21:00 Реймс 0 Ланс 0 П1 3.1 Х 3 П2 2.6
Италия - Серия А 22:45 Специя 0 Милан 0 П1 5.4 Х 4.4 П2 1.63
Англия - Премьер-лига 23:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 Астон Вилла 0 П1 2.85 Х 3.5 П2 2.55
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Виннипег Джетс 0 Оттава Сенаторз 0 П1 1.68 Х 4.6 П2 4.1
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Виннипег Джетс 0 Оттава Сенаторз 0 П1 1.68 Х 4.6 П2 4.1
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Алавес 0 П1 1.29 Х 6.4 П2 10.5
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Финикс Санз 0 Филадельфия Сиксерс 0 П1 1.92 П2 1.92
НБА - регулярный чемпионат 23:00 Финикс Санз 0 Филадельфия Сиксерс 0 П1 1.92 П2 1.92
Франция - Лига 1 23:00 Лион 0 Монпелье 0 П1 1.39 Х 5.5 П2 7.5
Бразилия - Серия А 23:00 Гояс 0 Ботафого 0 П1 1.65 Х 4.1 П2 4.9
НХЛ - регулярный чемпионат 00:00 Сан-Хосе Шаркс 0 Вегас Голден Найтс 0 П1 3.7 Х 4.6 П2 1.77
13 февраля 17:40

Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет.

- Юрий Петрович скончался сегодня утром на 86-м году жизни. Мы выражаем соболезнования родным и близким Юрия Петровича, который был олицетворением тяжелой атлетики и примером гармонично развитого человека – великого спортсмена, писателя, журналиста, политика, дипломата. Ушел из жизни достойнейший человек, - приводит «РИА Новости» слова президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

На счету Власова также серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах.

источник: «РИА Новости»
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