Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

- Юрий Петрович скончался сегодня утром на 86-м году жизни. Мы выражаем соболезнования родным и близким Юрия Петровича, который был олицетворением тяжелой атлетики и примером гармонично развитого человека – великого спортсмена, писателя, журналиста, политика, дипломата. Ушел из жизни достойнейший человек, - приводит «РИА Новости» слова президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

На счету Власова также серебро Игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах.